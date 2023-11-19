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Diyarbakır'da Öcalan yürüyüşünde 55 gözaltı

Diyarbakır'da Öcalan yürüyüşünde 55 gözaltı

Diyarbakır’da terörist elebaşı Abdullah Öcalan için bir araya gelerek yürüyüş yapmak isteyen ve aralarında HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile milletvekillerinin olduğu grubun yürüyüşünde gözaltına alınanların sayısı 55’e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Terör örgütü PKK’nın elebaşı hükümlü Abdullah Öcalan için aralarında HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile milletvekillerinin olduğu grup, Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı’nda izinsiz basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi. Uyarılara rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti.

Valiliğin yasaklama kararı sık sık anonslarla gruba hatırlatmasına rağmen, uyarıların dikkate alınmaması üzerine; etrafları çevik kuvvet ekiplerince sarıldı. Bu sırada slogan atılması üzerine polis bazı kişileri gözaltına aldı. Yaşanan arbede sonrası 55 kişi gözaltına alındı. Polis, gözaltına aldığı 55 kişiyi emniyete götürürken, bölgede önlemler sürdürülüyor.

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