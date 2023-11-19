BIST 7.853
DOLAR 28,68
EURO 31,33
ALTIN 1.826,46
HABER /  SPOR

Almanya’da yaşayan Türk taraftarlar stadı doldurdu

Almanya’da yaşayan Türk taraftarlar stadı doldurdu

A Milli Takımımızın, Almanya'yı deplasmanda 3-2 yendiği maçta Türk taraftarlar, Berlin Olimpiyat Stadyumu'na adeta akın etti. Birçok futbolsever maçı tribünlerden takip etti.

Abone ol

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, elemelerdeki son maçı öncesinde Almanya ile özel maçta karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz başında geriye düşen A Milliler, Almanya'yı deplasmanda 3-2 yendi.

Almanları, deplasmanda devirdik

Mücadelenin 5. dakikasında Ay yıldızlılar, Havertz'in golüyle 1-0 geriye düştü. 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu eşitliği sağlayan golü kaydetti.

Maçın 45. dakikasında Kenan Yıldız attığı mükemmel golle A Milli Takımımızı 2-1 öne geçirdi.

Almanya 49'da Füllkrug'la skoru eşitledi. A Millilere galibiyeti getiren golü ise 71. dakikada penaltıdan Yusuf Sarı attı.

Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmaya futbolseverler yoğun ilgi gösterirken tribünlerin büyük bölümü doldu.

Türkiye dışında en yoğun Türk nüfusunun yaşadığı Berlin’de Türk sporseverler de yoğun ilgi gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İnanılmaz iddia! "Türkiye'ye gelmemek için sakatlık numarası yapıyor"
İnanılmaz iddia! "Türkiye'ye gelmemek için sakatlık numarası yapıyor"
Türkiye'nin grubunda Hırvatistan 2. sıraya yükseldi!
Türkiye'nin grubunda Hırvatistan 2. sıraya yükseldi!
Sağlık Bakanı Koca, antibiyotik kullanımı konusunda uyardı
Sağlık Bakanı Koca, antibiyotik kullanımı konusunda uyardı
İsrail’den BM'nin 2 okuluna saldırı: Can kaybı 200’e yükseldi
İsrail’den BM'nin 2 okuluna saldırı: Can kaybı 200’e yükseldi
Meral Akşener'den rest: İspat edilirse siyaseti bırakacağım
Meral Akşener'den rest: İspat edilirse siyaseti bırakacağım
İsrail Gazze'de 12 bin 300 kişiyi katletti
İsrail Gazze'de 12 bin 300 kişiyi katletti
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'yı 3-2 mağlup etti
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'yı 3-2 mağlup etti
Hamit Altıntop'tan Kuntz için flaş sözler!
Hamit Altıntop'tan Kuntz için flaş sözler!
Hakan Fidan'dan net mesaj: Diplomatik yollar dışında başka yollar da var
Hakan Fidan'dan net mesaj: Diplomatik yollar dışında başka yollar da var
Hatay'da 4 bin saka kuşu ele geçirildi
Hatay'da 4 bin saka kuşu ele geçirildi
BM: Gazze'de çocuklar ve siviller sığındıkları okulda öldürülüyor
BM: Gazze'de çocuklar ve siviller sığındıkları okulda öldürülüyor
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu