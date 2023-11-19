Almanya’da yaşayan Türk taraftarlar stadı doldurdu

A Milli Takımımızın, Almanya'yı deplasmanda 3-2 yendiği maçta Türk taraftarlar, Berlin Olimpiyat Stadyumu'na adeta akın etti. Birçok futbolsever maçı tribünlerden takip etti.Abone ol
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, elemelerdeki son maçı öncesinde Almanya ile özel maçta karşı karşıya geldi.
Mücadelenin henüz başında geriye düşen A Milliler, Almanya'yı deplasmanda 3-2 yendi.
Almanları, deplasmanda devirdik
Mücadelenin 5. dakikasında Ay yıldızlılar, Havertz'in golüyle 1-0 geriye düştü. 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu eşitliği sağlayan golü kaydetti.
Maçın 45. dakikasında Kenan Yıldız attığı mükemmel golle A Milli Takımımızı 2-1 öne geçirdi.
Almanya 49'da Füllkrug'la skoru eşitledi. A Millilere galibiyeti getiren golü ise 71. dakikada penaltıdan Yusuf Sarı attı.
Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi
Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmaya futbolseverler yoğun ilgi gösterirken tribünlerin büyük bölümü doldu.
Türkiye dışında en yoğun Türk nüfusunun yaşadığı Berlin’de Türk sporseverler de yoğun ilgi gösterdi.