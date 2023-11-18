BIST 7.853
DOLAR 28,68
EURO 31,33
ALTIN 1.826,46
HABER /  SPOR

Türkiye'nin grubunda Hırvatistan 2. sıraya yükseldi!

Türkiye'nin grubunda Hırvatistan 2. sıraya yükseldi!

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan, Letonya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Hırvatistan, bu sonuçla birlikte grupta ikinci sıraya yükseldi.

Abone ol

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. hafta karşılaşmasında Hırvatistan, Letonya deplasmanına konuk oldu. Hırvatistan, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Lovro Majer ve 16. dakikada Andrej Kramaric attı.

Bu sonuçla birlikte Hırvatistan, grupta 13 puana yükseldi. Hırvatistan, Galler'in Ermenistan karşısında aldığı 1-1'lik beraberlik sonrası grupta ikinci sıraya yükseldi. Letonya, 3 puanda kaldı.

Hırvatistan, grubun son maçında sahasında Ermenistan ile karşılaşacak. Letonya ise gruptaki maçlarını tamamladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Koca, antibiyotik kullanımı konusunda uyardı
Sağlık Bakanı Koca, antibiyotik kullanımı konusunda uyardı
İsrail’den BM'nin 2 okuluna saldırı: Can kaybı 200’e yükseldi
İsrail’den BM'nin 2 okuluna saldırı: Can kaybı 200’e yükseldi
Meral Akşener'den rest: İspat edilirse siyaseti bırakacağım
Meral Akşener'den rest: İspat edilirse siyaseti bırakacağım
İsrail Gazze'de 12 bin 300 kişiyi katletti
İsrail Gazze'de 12 bin 300 kişiyi katletti
Almanya - Türkiye maçı (CANLI YAYIN)
Almanya - Türkiye maçı (CANLI YAYIN)
Hamit Altıntop'tan Kuntz için flaş sözler!
Hamit Altıntop'tan Kuntz için flaş sözler!
Hakan Fidan'dan net mesaj: Diplomatik yollar dışında başka yollar da var
Hakan Fidan'dan net mesaj: Diplomatik yollar dışında başka yollar da var
Hatay'da 4 bin saka kuşu ele geçirildi
Hatay'da 4 bin saka kuşu ele geçirildi
BM: Gazze'de çocuklar ve siviller sığındıkları okulda öldürülüyor
BM: Gazze'de çocuklar ve siviller sığındıkları okulda öldürülüyor
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu
Bakan Şimşek'ten şehri heyecanlandıran müjde
Bakan Şimşek'ten şehri heyecanlandıran müjde
Altay Bayındır'a şans doğdu!
Altay Bayındır'a şans doğdu!