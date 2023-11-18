Hamit Altıntop'tan Kuntz için flaş sözler!

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Alman basınına yaptığı açıklamada Stefan Kuntz'un Japonya maçından sonra yaptığı açıklamaların takım içerisindeki havayı olumsuz etkilediğini söyledi.

Abone ol

Almanya ile oynanacak özel maç için Berlin'de bulunan A Milli Takım, maç hazırlıklarını sürdürürken, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Alman basınına ilgi çeken açıklamalarda bulundu.

T-online'a takımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altıntop, "Milli Takım'da oynamanın baskısı her zaman kulüplerde oynamaktan daha fazladır. Kısa sürede antrenmanlar yapıp sahada iyi neticeler almanız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Montella birkaç şey denemek isteyecek"

Almanya karşısında Türkiye'nin neler yapabileceği hakkında bir soruyu da yanıtlayan Altıntop, "Bir takımın gelişimi için güçlü rakiplere karşı rekabet etmenin son derece önemli olduğuna inanıyorum. Yedi ay sonra Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliğini yapacak olan ülkeye karşı oynayacağız. Ayrıca burada çok fazla hemşehrimiz var ve onlara yakınlık göstermek istiyoruz. Yeni antrenörümüz Montella birkaç şey denemek isteyecek ve aynı zamanda son dönemlerdeki performansımızı da geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İyi bir hissiyata sahibim"

Her zaman açık düşünceli, kazanmaya aç ve öğrenmeye hazır durumda olduklarını ifade eden Altıntop, "Bunun başarıya yansıyıp yansımayacağı henüz bilinmiyor ancak başarılı futbol oynamak için elimizden gelen her şeyi yaptığımıza dair iyi bir hissiyata sahibim." dedi.

Altıntop, A Milli Takım'da eksik olarak gördüğü neler olduğu yönündeki soruya ise, "Deneyim, özgüven ve tutarlı bir şekilde en üst düzeyde oynama kararlılığımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bunların üzerine çalışıyoruz ve bu konularda çok iyimserim. Önümüzde çok iyi günler var." cevabını verdi.

"Alınan sonuçlar Kuntz kararımızı incelemeye itti"

Stefan Kuntz ile yolların ayrılma süreci hakkında sorulan bir soruyu da yanıtlayan Hamit Altıntop, "Kuntz ile iki yıl boyunca çok iyi bir şekilde çalıştık. Onun Almanya U-21 takımı ile yakaladığı başarılardan etkilenmiştik. İletişimi ve çalışma metodları da gayet iyiydi. Son maçlarında ise alınan sonuçlar bizi kararımızı incelemeye itti ve neticesi ayrılık oldu. Yeni bir ivme lazımdı." şeklinde konuştu.

"Japonya maçından sonraki açıklamaları takımı olumsuz etkiledi"

Ana hedefin uzun yıllar aynı teknik direktör ile çalışabilmek olduğunu belirten Altıntop, "Stefan Kuntz'a çalışmalarından dolayı müteşekkiriz ancak bir sonraki adıma geçebilmek için değişiklik istedik. Bu kararımızı kendisine ilettik ve yollarımızı ayırdık. Japonya ile oynadığımız maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında Kuntz'un yaptığı açıklamalar sonrasında takım içerisindeki havanın olumsuz etkilendiğini gördük. Çok umut verici ve başarılı şekilde başlayan Kuntz yönetimi olumsuz bir eğilimdeydi ve harekete geçmek zorundaydık." şeklinde konuştu.