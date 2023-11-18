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HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu ortaya çıktı! Eren Erdem'i ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu ortaya çıktı! Eren Erdem'i ziyaret etti

14 yıllık görevini devretmesinin ardından gözlerden uzak olan CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası istifa eden Eren Erdem'i ofisinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun takım elbiseyi çıkarması dikkatlerden kaçmadı.

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Genel seçimle başlayan iç savaş genel başkanlık değişimiyle son buldu. Böylelikle parti kurultayında, Kemal Kılıçdaroğlu 14 yıllık genel başkanlık koltuğuna veda etti. Delegelerin seçimiyle ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fonlamasıyla göreve Özgür Özel geldi.

Çalışma ofisi açtı

Ardından parti içinde yeni bir dönem başlarken gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Partiyle tek bağı üyeliği olan Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak edildi.

Bir süre evinde inzivaya çekilen Kılıçdaroğlu’nun, siyasete kuracağı bir vakıf üzerinden devam edeceği öğrenildi.

Ardından Ankara'da yeni bir ofis açtı ve burada ilk ziyaretçilerini kabul etti.

Eren Erdem'i ziyaret etti

Son olarak Kılıçdaroğlu, süreçten sonra ilk kez ortaya çıktı ve Eren Erdem'i ziyaret etti.

Kurultaydan sonra Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Erdem, ziyaretten kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"Hepinize çok selamları var"

Paylaşımına da şu notu ekledi:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’daki çalışma ofisimizi onurlandırdı. Ülke gündemimize dair kıymetli görüş ve nasihatlerini dinleme fırsatı bulduk. Hepinize çok selamları var…"

Takım elbiseyi çıkardı

Söz konusu fotoğraflarda ise Kılıçdaroğlu'nun takım elbiseyi çıkardığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun casual tarzı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

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