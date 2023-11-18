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Rusya, 1 medya kuruluşunu daha "Yabancı Ajan" kategorisine aldı

Rusya, 1 medya kuruluşunu daha "Yabancı Ajan" kategorisine aldı

Rusya Adalet Bakanlığı, Ukrayna’daki savaşla ilgili yalan haberler yaydığı gerekçesiyle The Moskova Times isimli medya kuruluşunu "Yabancı Ajan" kategorisine aldı.

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Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta Rusya’da yayın yapan bazı medya kuruluşları savaş karşıtı yayınları ile dikkat çekerken, Rus mahkemeleri ve Rusya Adalet Bakanlığı bu medya kuruluşlarını “Yabancı Ajan” kategorisine almaya devam ediyor.

Çevrim içi yayın formatıyla okuyucularına güncel gelişmeleri aktaran The Moskova Times isimli medya kuruluşu Rusya Adalet Bakanlığı tarafından “Yabancı Ajan” kategorisine alındı. Yapılan açıklamada, bu kararın gerekçesi olarak The Moskova Times’ın, Rus politikacıların aldığı karar ve açıklamaları okuyucularına yalan ifadelerle aktardığına, Rus yetkililer hakkında olumsuz imaj oluşturduğuna ve yabancı ajanlardan gelen bilgileri haberleştirerek okuyucularına aktardığına dair suçlamalar yöneltildi.

Öte yandan Rusya’da faaliyet gösteren HideMy.name isimli bir VPN şirketi de “Yabancı ajan” kategorisine alınırken bu şirketin de yasaklı sitelere erişim engelini kırarak yalan bilgilerin internet kullanıcılarına ulaştırılmasını sağladığı belirtildi.

Ayrıca Rus insan aktivisti Grigory Sverdlin, oyuncu Yana Troyanova, siyaset bilimci Marat Nikandrov ve gazeteci İlya Ber de halka Ukrayna savaşı başta olmak üzere politikacıların beyanlarıyla ilgili yalan bilgiler aktardıkları gerekçesiyle “Yabancı Ajan” kategorisine alındı.

Rus mahkemeleri tarafından daha önce aynı gerekçelerle Nobel ödüllü Rus gazeteci Dmitriy Muratov başta olmak üzere birçok gazeteci ve medya kuruluşu “Yabancı Ajan” kategorisine alınmış, bazı medya kuruluşlarının ise yayınlarına engel koyulmuştu.

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