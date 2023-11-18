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Denizli'de etkili olan fırtınada ağaçlar devrildi

Denizli'de etkili olan fırtınada ağaçlar devrildi

Denizli’de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte şiddetli rüzgar da estisini gösterdi. Kentte bir çok yeri olumsuz etkileyen fırtınada ağaçlar devrilirken bazı araçlarda da maddi hasar oluştu.

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Denizli’de yapılan uyarılar sonrasında beklenen fırtına öğle saatlerinde başladı. Pamukkale İlçesi, Zeytinköy ve Bağbaşı Mahallelerinde fırtına ağaçları devirdi. Zeytinköy Mahallesi, Vatan Bulvarı üzerinde park halindeki A.E.’ye ait otomobilin üzerine fırtına sebebiyle ağaç düştü. Fırtına sebebiyle kırılan ağaç otomobilde maddi asar oluşturdu. Bunun yanı sıra Bağbaşı Mahallesindeki bir çocuk parkında fırtına ağacı kökünden söküp yere yatırdı. Dışarıda bulunan vatandaşlar fırtına sebebiyle kendilerini kapalı alanlara girerek korumaya aldı. Ayrıca fırtınanın da akşam saatlerine kadar sürece yetkililer tarafından belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

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