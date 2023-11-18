Diyarbakır’da 296 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde yürütülen operasyonda toz ve kubar esrar olmak 296 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Hani İlçesi Kalaba Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan operasyonu başarıyla tamamlandı.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 186 kilogram toz esrar ve 110 kilogram kubar esrar ele geçirildiği, ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındığı belirtildi.