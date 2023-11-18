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Direğe çarpan otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti!

Direğe çarpan otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kaza sonrası otomobil alev alev yanarken, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Önsen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Sibel Aksu (27) idaresindeki 46 AGH 260 sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisi ile takla atarak yol kenarına savrulan otomobilde kaza sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken otomobil sürücüsü Sibel Aksu hayatını kaybetti.

Otomobilde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobilin yandığı o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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