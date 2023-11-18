Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü evinde Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Abone ol
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman, şut çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı sabah yapacağı idmanla Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.