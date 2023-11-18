İzmir'de 670 gram doğan Bora bebek mücadelesini kazandı

İzmir'de bundan tam 1 yıl önce, 6’ncı ayında 670 gram ağırlığında dünyaya gelen Bora bebek, ona 95 gün kuvözde bakan yenidoğan yoğun bakım çalışanlarını ziyarete geldi. Dünya Prematüre Gününe denk gelen bu buluşma pasta keserek kutlanırken, anne Gülçin Buluk, "Prematüre bebek zayıf ya da hasta bebek demek değil, içeride bir şeylerin yolunda gitmediğini hissedip, dünyaya gelme cesaretini gösteren bebekmiş, onu anladık" dedi.

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İzmir’de yaşayan Avukat Gülçin Buluk, hamileliğinin 26’ncı haftasında Medicana International İzmir Hastanesinde erken doğum yaptı. 670 gram ağırlığında dünyaya gelen Bora Bebek, hemen aynı hastanede Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde kuvöze alındı. 95 gün boyunca yoğun bakımda tutulan minik savaşçı, yaşam savaşını kazanarak herhangi bir ameliyata gerek kalmadan ailesine kavuştu. Buluk ailesi, Dünya Prematüre Gününde Medicana International İzmir Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesine teşekkür ziyaretinde bulundu. Sağlık çalışanlarıyla birlikte pasta keserek bu özel gün kutlanırken, Gülçin ve Deniz Buluk çifti bebeklerine özenli yaklaşımları için doktor ve hemşirelerine teşekkür etti.

“Prematüreler mücadeleci ve güçlü bebekler”

Anne Gülçin Buluk, “Erken doğum, bir ölüm kalım savaşı değil, anneliği de bebeği de güçlendiren bir süreç. Risk kavramı yerine pozitif düşünce üzerine yoğunlaşıyor insan. Prematüre ailelerinin moral ve umudu da bu süreçte bebek ve yoğun bakım çalışanları için çok değerli. Aileler, yoğun bakım çalışanlarının ilgi ve sevgisine güvensinler, prematürelerin gücüne inansınlar. Çünkü onlar mücadeleci ve güçlü bebekler” diye konuştu.

Dünya Prematüre Günündeki kutlamaya; Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, Başhekim Dilek Aslanca, Yeni Doğan Yoğun Bakım Hekimi Uzm. Dr. Kadir Mutlu, Başhemşire Özlem Şporta Yersel, Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Çiğdem Yaman ve ekibi de katıldı.