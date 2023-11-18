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Metin Uca için İstanbul'da tören düzenlendi!

Metin Uca için İstanbul'da tören düzenlendi!

İstanbul'da yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden sunucu ve yazar Metin Uca için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda veda töreni düzenlendi.

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Törende, Uca'nın Türk bayrağına sarılı naaşı sahneye konuldu. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uca'nın yakınları, sanatçı dostları ve sevenleri ile çok sayıda siyasetçi katıldı.

Mehtap Uca Erdoğan'ın, kardeşi için yazdığı mektubu okuduğu törende, Uca'nın yakın dostları da sahneye çıkarak anılarını anlattı.

Burada konuşan CHP Genel Başkanı Özel, Uca'yla bir telefon konuşmasındaki anısını anlatarak, sevenlerine başsağlığı diledi.

İmamoğlu da Uca'nın ölüm haberini aldığında güçlü bir sesin daha gittiğini düşündüğünü belirterek, "Çünkü ayıltan, uyandıran, düşündüren ve hissettiren çok enteresan tespitleriyle yazdıklarıyla hepimize çoğu zaman ders veren özel bir insandı." dedi.

Uca'nın yazar, gazeteci ve tiyatro gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren çok yönlü bir kişilik olduğunu dile getiren İmamoğlu, değerli bir insanı kaybettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Uca'nın cenazesi, alkışlar ve karanfiller eşliğinde salondan Ankara'ya uğurlandı.

Metin Uca'nın cenazesi, yarın öğle vakti Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

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