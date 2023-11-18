İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken paylaşım

Son günlerde istifalarla gündeme gelen İYİ Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

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İYİ Parti'de teşkilatların yanı sıra milletvekillerinin de istifa kararı alması deprem etkisini yaratırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den sosyal medya üzerinden mesajlar geldi.

X hesabından, grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaşan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

“Biliyorum ki iyi parti olarak çizdiğimiz rotadan rahatsız olmayan yok...

Ama partimizin üzerinde tasarlanan tüm oyunları bozacağımızı da çok iyi biliyorum!

Linçle, mobbingle, namertlikle bizi yolumuzdan döndürmek isteyenlere geçit vermeyeceğimizi de çok iyi biliyorum!"