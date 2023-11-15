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İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti! Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyorum

İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti! Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyorum

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan ve 'transfer parası aldığı' iddialarıyla gündemde olan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istediğini açıkladı.

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İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de belediye başkanlığına aday olmak istediğini açıkladı. Nebioğlu'nun istifasında İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istediği ve kabul edilmeyince istifa ettiği de konuşulmuştu. 

AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak... 

Yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Nebi Hatipoğlu, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacak mısınız?" sorusuna "Ben aday olmak tabii ki isterim. Eskişehir'i AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istiyorum" cevabı verdi. Hatipoğlu, Habertürk'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Aday olma ihtimalim var! Ben de istiyorum

"Aday olma ihtimalim var. Tabii ki ben de isterim ama karar sayın Cumhurbaşkanımızda. Ben tabii ki istiyorum. Ben memleketimde 25 yıldır hizmet görmeyen bir sanayiciyim. Yılmaz hocamız sağolsun Eskişehir'i bir marka yaptı. Ama zamana yenilme gibi bir şey var. Eskişehir yeterli kaynaklardan yaralanamadı. Bizim kronikleşmiş çok büyük sorunlarımız var. Ortada bir sıkıntı var. AK Parti belediyeciliğiyle inşallah Eskişehir'i tanıştıracağız."

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