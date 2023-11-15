Darp edildiğini söyleyen yaşlı adamın gelininden ve torunundan şok iddialar

GAZİANTEP'te miras anlaşmazlığı nedeniyle darp edildiğini söyleyen 80 yaşındaki Memik Batmaz'ın iddialarının odağındaki torunu ve gelini şok edici yeni iddialarda bulundu. Torun Yunus Batmaz, dedesinin kendilerini öldürtmek için kiralık katil tuttuğunu iddia ederken, gelin Zehra Batmaz ise yaşlı adamın ayarladığı bir kadının kendisini arayarak, 'eşinden hamileyim, aramızdan çekil' diyerek yuvasını yıkmaya çalıştığını öne sürdü.

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Memik Batmaz, miras nedeniyle çıktığı iddia edilen aile içi tartışmada oğluna ev aldığı gerekçesiyle kızı, torunu ve damadı tarafından darp edildiğini, hırsızlıkla suçlandığını öne sürmüştü. İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği olay sonrası iddiaların odağındaki torun Yunus Batmaz ile eşi Zehra Batmaz da şok edici iddialarda bulundu.

Kiralık katil tuttu, yuva yıkmaya çalıştı iddiası

80 yaşındaki dedeleri Memik Batmaz'ın iddialarına cevap veren torun Yunus Batmaz, dedesinin kendilerini öldürtmek için kiralık katil tuttuğunu iddia ederken, gelin Zehra Batmaz ise yaşlı adamın ayarladığı bir kadının kendisini arayarak, 'eşinden hamileyim, aramızdan çekil' diyerek yuvasını yıkmaya çalıştığını öne sürdü.

“Sana şu kadar para beline tabanca takacağım yanımda gez hakim savcı tanıdığım var”

Memik Batmaz'ın Torunu Yunus Batmaz, “Hepsi yalan beyanda bulunuyor. Evlat düşmanı, torun düşmanı, evine hırsızlık suçu veriyor ve benim üzerime suçu atıyor. Parasıyla bize kadın tutuyor ve benim eşimi başka bir kadın tarafından aratarak eşinden 6 aylık hamileyim diye benim eşim arıyor. Biz de bunu savcılığa veriyoruz. Altından kendisi çıkıyor. Onun ardından evine hırsızlık süsü verip suçlamayı benim üzerime atıyor. 'Beni dövdü' yalanında bulunuyor. Hep yalan beyanlarda bulunuyor. Yani biz artık bir çare bulamadık. Yani en son gittik karakola ifade verdik dedik. Can güvenliğimiz yoktur. Malımızdan, mülkümüze bir zarar gelirse sorumlusu bu adamdır. En sonunda bana hapisten çıkan bir arkadaşımızı kiralık katil olarak benim peşime takmış 30 tane sıkacaksın buna demiş. 'Sana şu kadar para beline tabanca takacağım ve yanımda gez hakim savcı tanıdığım var, seni yatırmam' demiş. Adam da geldi bana anlattı gitti. Karakolda ifade verdik, beyanda bulunduk” şeklinde konuştu.

“Beni arayarak bir kişiyi para karşılığında vurduracağını söyledi”

Torun Yunus Batmaz, Memik Batmaz tarafından kiralandığı iddia edilen kiralık katille kameralar önünde telefon görüşmesi de yaptı. Kiralık katil olarak tutulduğunu iddia eden M.K. isimli şahıs o telefon görüşmesinde, “Memik Batmaz beni ilk çağırdığında beni bir kişiyi para karşılığında vurduracağını söyledi. Kim olduğunu sorunca seni söyledi. Olmaz dedim. Yani öyle bir şey imkansız dedim ve geldim sana söyledim. Dede, torunu Yunus'u vurduracağını ve 30 kurşun sıkmamı söyledi. Biz karakola giderek şikayette bulunduk. Ben cezaevinden çıktıktan 15-20 günlük süre içerisinde söyledi. Ağustos ayının birinde ben cezaevinden çıktım. Karakoldaki ifademden 3 gün önce beline silah takayım şoförlüğümü ve korumalığımı yap” dedi.

“Evine hırsız girdi süsü vermiş”

Dedesi hakkında çeşitli iddialarda bulunan torun Yunus Batmaz, “Bu adam bunları yaptı. Evinin camını kırıyor, penceresini kırıyor, evi bu soyuyor diyor. Polis ekipleri parmak izimi aldılar, olaya ilişkin parmak izim çıkmadı. Ben de kendisine dava açtım. Benim hanımımı başka bir kadın tarafından arattırarak ben eşinden 6 aylık hamileyim, aramızdan çekil diye. Bizde savcılığa verince altından kendisi çıktı. Biz yine atamızdır, dedemizdir diye ses etmedik. Araba halamındır, araba en başından halam almıştır. Arabada hiçbir hakkı da yoktur. Arabayı istedik, 'arabanın hurdasını çıkartırım, başka yere kaçırırım, yere vermem' dedi. Öyle deyince biz de gittik, arabamızı vermiyor, ben de vardım yanlarında ifade verirken arabayı biz el koyduk, arabayı aldık. Darp olayına ilişkin de evine hırsız girdi süsü vermiş sabahına olay yeri inceleme gelmiş. Olay yeri inceleme gelince parmak izi almış. Kimsenin haberi yok. Miras olayıyla ilgili şehir merkezinde bir yeri vardı, onu sattı. Buradaki yeri vardı, onu sattı. Sonrasında ise oğluna gitti bir ev aldı. Kimseye bir çöp vermedi. Kız kardeşleri kendisini mahkemeye verdi diye malı başkasının üstüne kaçırdı geçirdi” ifadelerini kullandı.

“Evime hırsız koydu, elektriğimi kestirdi, eşimden ayırtmak istedi, hırsızlıkla suçladı”

Dedesi tarafından kendilerine zulüm yapıldığını öne süren torun Batmaz, “Memik Batmaz dedemdir, benim dedem diyorum hala. Malı başkasının adına devretti. Kimse almasın diye kiracısı olan mermercinin adına devretti. Ondan sonra o malı verdikten sonra malı sattı. Diğer torunları ve çocuklarına aldı. Biz yine bir şey beklemedik, istemedik ama yakamızdan düşmedi. Evime hırsız koydu, elektriğimi kestirdi, eşimden ayırtmak istedi, hırsızlıktan suçladı beni en son kiralık katini tuttu ve iş bu seviyeye geldi” dedi.

“Kadının biri aradı 'eşinden hamileyim, aramızdan çekil' dedi”

Memik Batmaz'ın gelini Zehra Batmaz da şok edici bir iddia bulundu. Zehra Batmaz, “Bu şahıs dedemiz olur. Kadının bir aradı 'eşinden hamileyim, aranızdan çekil' dedi. Telefonumu savcılığa verdim, altından kendi çıktı. Bu savcılıktan ispatla delilli. Mağdur etmek için yuvamı yıkmaya uğraştı. Birçok şey getirdi başımıza. Kendinin anlattıklarının hepsi yalan, 'beni darp ettiler' diyor. Geçen gece kızları konuşmaya gitti. Daha konuşmadan eşi Nimet halamlara atılınca kim olsa o sırada atılır. Bunlar da karşılığını verdi. Kendisine elini dahi süren olmadı. Acaba darp raporunda ne almış bu adam bir köyün malının üstüne şerefi namusuna söz verip yemin edip yalancı şahitlik eden kişidir. Bunun suçlamalarının hiçbirini ben kabul etmiyorum. Eşime kiralık katil tuttu. Adam geldi olanı biteni bize anlattı. İspatlı delilli, ses kayıtlı, biz gittik karakola ifade verdik. Biz ifadeyi verdikten hemen sonra bize 200 bin TL kayınım ve kayınvalidem para teklifiyle geldi. Davamızı geri çekmek için günlerce korkusundan buralara gelemedi. Biz ne parasına tenezzül ettik ne de davamızı çektik. Mahkeme gününü bekliyoruz” diye konuştu.