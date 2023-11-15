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Yorgun mermiyle bir kadının ölümüne yol açan muhtara 7 yıl hapis

Yorgun mermiyle bir kadının ölümüne yol açan muhtara 7 yıl hapis

Bursa'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü kızıyla sokakta yürürken yorgun mermiyle yaralanan ve hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybeden kadının ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Ö. (65), olayda hayatını kaybeden Zekiye Demir'in kızı Ayşe Esma Arı ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Ali Ö, hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Vicdan azabı çekiyorum. Çok üzgünüm. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa, "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olayı özel ekip aydınlatmıştı

Zekiye Demir (47), Görükle Dumlupınar Mahallesi Erguvan Sokağı'nda 22 Nisan'da, 8 yaşındaki kızıyla yürürken yorgun mermiyle omzundan yaralanmıştı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınan kadın, 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurulmuş, Demir'in vurulduğu sokaktan başlayarak çevrede araştırmayı derinleştiren ekipler, 480 güvenlik kamerası kayıtlarını incelemişti. Yapılan araştırmalarda, Demir'in vurulduğu saatte, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Menekşe Sokağı'nda gelin alma merasiminde ateş edildiği belirlenmişti.

Demir'in vücuduna isabet eden mermi çekirdeği ile silahında yapılan kriminal eşleşmelerin ardından gözaltına alınan Ali Ö. tutuklanmıştı.

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