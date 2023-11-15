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Kılıçdaroğlu'na küfreden CHP'li ilçe başkanı önce milletvekili şimdi de YDK başkanı oldu

Kılıçdaroğlu'na küfreden CHP'li ilçe başkanı önce milletvekili şimdi de YDK başkanı oldu

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na (YDK) seçilen İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in, 2017'de CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı iken partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır küfür ettiği ve hakkında ihraç istemiyle dilekçe verildiği ortaya çıktı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın katıldığı bir televizyon programında CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na seçilen İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ile ilgili sözleri tartışmalara yol açtı.

Özdağ, Özer için "Turan Taşkın Özer’in Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır küfürler etmesi ve “lanet okunacak bir mesajmış” gibi aynı kişinin YDK Başkanı yapılması sadece bizleri değil, tüm siyasileri rahatsız etmiştir. " dedi.

Eş genel başkanlık iddiası

CHP'de eş genel başkanlık sistemi olduğunu savunan Özdağ, "Zaten disiplin kurulu başkanını atayan da Özgür bey de değildir Ekrem beydir" iddiasında bulundu.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazetecilerden Sevilay Yılman da konuya ilişkin yeni ayrıntıları sosyal medya hesabında aktardı. Dönemin ilçe başkanı Özer'in küfür ettiği paylaşımı ve ihracının istendiği dilekçeye yer verdi.

Kimsede mi uyarmadı?

Yılman ayrıca "Buraya kadar tamam ancak benim aklımın almadığı şey kendisine küfreden birini Kemal Bey’in nasıl milletvekili yaptığıdır Büyük ihtimal bilmiyordu. Peki ama kimsede mi uyarmadı? Ya da Ekrem İmamoğlu genel başkanına küfrettiği ayyuka çıkan bir ismi vekilliğe nasıl taşıdı? Dahası o taşırken niye kimse birşey demedi." ifadelerine yer verdi.

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