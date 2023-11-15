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Bursaspor, Kırklarelispor maçı sonrası aykırı hareketler sebebiyle PFDK sevk edildi

Bursaspor, Kırklarelispor maçı sonrası aykırı hareketler sebebiyle PFDK sevk edildi

Bursaspor, 3-0 mağlup olduğu Kırklarelispor maçı sonrası taraftarının tezahüratı ve talimatlara aykırı hareketleri sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Bursaspor Kulübü’nün 12.11.2023 tarihinde oynanan Kırklarelispor - Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2023-2024 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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