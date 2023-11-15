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Fenerbahçe Beko, yarın Maccabi Playtika'ya konuk olacak

Fenerbahçe Beko, yarın Maccabi Playtika'ya konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 9. hafta mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Playtika'yla Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.

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Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.05'te başlayacak.

Çift maç haftasında ilk mücadelesine Kızılyıldız deplasmanında çıkan sarı-lacivertliler, Sırbistan temsilcisine 87-56 mağlup olarak sekizinci haftada üçüncü yenilgisini yaşadı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle THY Avrupa Ligi maçlarını Sırbistan'da oynayan Maccabi Playtika, dün konuk ettiği Olympiakos'a 79-74 kaybederek 7. maçında üçüncü kez yenildi.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 27 maçta Maccabi Playtika 16 kez kazanırken, Fenerbahçe Beko 11 kez parkeden galibiyetle ayrıldı.

Güvenlik gerekçesiyle Maccabi Playtika maçlarının yeri değişti

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika arasında oynanacak karşılaşmaların yerinde güvenlik gerekçesiyle değişikliğe gidilmişti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanması gereken 9. hafta karşılaşması, aynı tarihte İsrail ekibinin ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacağı belirtilmişti.

Bu değişikliğin ardından, iki takım arasında 4 Ocak 2024'te İsrail ekibinin ev sahipliğinde oynanması gereken 19. hafta müsabakasının, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacağı açıklanmıştı.

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