BIST 7.671
DOLAR 28,67
EURO 31,20
ALTIN 1.815,03
HABER /  SAĞLIK

Yılda 300 bin insan KOAH hastalığından hayatını kaybediyor

Yılda 300 bin insan KOAH hastalığından hayatını kaybediyor

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Polat, "Yılda sadece 300 bin vatandaşımızı sigaranın zararlı etkilerinden dolayı kaybediyoruz" dedi.

Abone ol

Dr. Serdar Polat, KOAH hastalığının bilinenin aksine çok yaygın bir hastalık olduğunu belirtti. Sigaranın bütün dünyaya yayılmasıyla beraber KOAH diye bir hastalık ortaya çıktığını ifade eden Dr. Polat, zaman geçtikçe sigaranın zararlarının ortaya çıktığını ve akciğere verdiği zarar araştırıldıkça bunun buz dağı gibi devasa bir hastalık olduğunun ortaya çıktığını dile getirdi.

Herkeste KOAH hastalığı ortaya çıkmadığını aktaran Dr. Polat, "Genetik yatkınlıklar, sosyoekonomik düzeyler, sigaraya ve dumana maruz kalmak gibi bir sürü faktörü mevcut. Ama birinci neden sigara. Yılda sadece 300 bin vatandaşımızı sigaranın zararlı etkilerinden dolayı kaybediyoruz. Bunun başını da KOAH çekiyor. Çünkü KOAH hastalığı süründüren bir hastalık. Bizim KOAH hastalığı çeken hastalarımız iyileşmiyorlar. Hep git gel sürünüyorlar. İnsanlarımız çok kolay bir şekilde marketlerde, pazarlarda her yerde rahat bir şekilde tütün ve tütün ürünlerine ulaştıkları için hastayı sigaradan koparmak çok zor” dedi.

KOAH hastalığının tedavisinin yok denecek kadar az olduğunu ve sadece ilerlemesini durdurabildiklerini belirten Dr. Polat, “İş işten geçip akciğerdeki tahribat oluştuktan sonra hasta sigarayı bıraksa bile akciğer kendini yenilemediği için tedavi yine sınırlıdır. Onun için ne kadar çabuk sigaradan kurtulmayı sağlayabilirsek hastalarımıza o kadar iyidir. Sigara içen vatandaşlarımızı bu konularda bilinçlendirmek gerekiyor. Yoksa KOAH gün geçtikçe trendi yukarıya doğru artarak hastaları bize getiriyor” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Edirne’de kira bedelinde anlaştılar, depozitoda anlaşamadılar icralık oldular
Edirne’de kira bedelinde anlaştılar, depozitoda anlaşamadılar icralık oldular
Diyarbakır’da arıların uykusu başladı, straforla kışa hazırlanıyorlar
Diyarbakır’da arıların uykusu başladı, straforla kışa hazırlanıyorlar
Kuzey Kore yeni tip füze motorlarını test ettiğini duyurdu
Kuzey Kore yeni tip füze motorlarını test ettiğini duyurdu
Çocuklara silah satan şahsın evine baskın yapıldı
Çocuklara silah satan şahsın evine baskın yapıldı
Bursa'da pazar tezgahının geliri Gazze’ye bağışladı
Bursa'da pazar tezgahının geliri Gazze’ye bağışladı
İsrail askerleri 'yardım ediyoruz' pozu verdikleri yaşlı adamı öldürdü
İsrail askerleri 'yardım ediyoruz' pozu verdikleri yaşlı adamı öldürdü
Maduro, İsrail'in Gazze'daki saldırılarının durdurulması için dünyaya çağrı yaptı
Maduro, İsrail'in Gazze'daki saldırılarının durdurulması için dünyaya çağrı yaptı
Arnavutköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı
Arnavutköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı
Hatay Antakya’da bir iş yerinde yangın çıktı
Hatay Antakya’da bir iş yerinde yangın çıktı
O ülke Gazze saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri kesti
O ülke Gazze saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri kesti
Ali Yerlikaya: 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 222 düzensiz göçmen yakalandı
Ali Yerlikaya: 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 222 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir’de kaçak tütün operasyonu, 12 kişi gözaltına alındı
Balıkesir’de kaçak tütün operasyonu, 12 kişi gözaltına alındı