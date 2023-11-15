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Arnavutköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı

Arnavutköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı

Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yoldan çıkarak çayırlık alanda takla attı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, araçta bulunan 2’si çocuk toplamda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Olay, 11 Kasım günü saat 02.30 sıralarında Taşoluk Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Taşoluk Caddesi üzerinde Tofaş marka bir otomobil seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkarak çayırlık alanda takla attı. Kaza sonucunda araçta bulunan 2’si çocuk toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobil sahibinin beyanı üzerine hastaneye kaldırılmazken kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde bir otomobilin çayırlık alanda takla attığı kısa süre sonra şahısların araçtan indiği ve ters dönen aracın vatandaşların kaldırması sonucu düzeltildiği görüldü.

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