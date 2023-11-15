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Emekli polis kimlik sordu, para istedi… Gözaltında kendini vurdu

Emekli polis kimlik sordu, para istedi… Gözaltında kendini vurdu

İSTANBUL'da yabancı uyruklu bir kişiyi durduran emekli polis B.A., kimlik istedi. Kendisini polis olarak tanıtan B.A., kimliğinin olmadığını söyleyen kişiden para isteyerek 1500 lira aldı. Durum Emniyet'e bildirilince, gözaltı işlemi yapılan emekli polis, "Silahını teslim et" denilince, kendisini vurarak intihar girişiminde bulundu.

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Olay saat 09.30 sıralarında Fatih'te yaşandı. İddiaya göre, Fatih'te dolaşan yabanı uyruklu Rustam O., kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından durduruldu. Polis olduğunu söyleyen kişi Rustam O.'dan kimlik istedi.

Türkmenistan uyruklu Rustam O., “Kimliğim yok” deyince bu sefer de para istedi. Rustam O., iddiaya göre 1500 lira verdi. Daha sonra arkadaşını arayarak durumu anlattı. Rustam O., yanına gelen arkadaşına parayı verdiği kişiyi gösterdi.

Beylik silahını başına dayadı

Türkmen adamın arkadaşı, polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler, Rustam O.'dan para alan kişinin emekli polis Bayram A. olduğunu tespit etti. Bayram A. gözaltına alındı. Emniyet'e götürülen polisten silahı istendi. Beylik silahını çıkaran Bayram A. tabancasını teslim etmek yerine kendi başına dayayarak ateş etti.

Yoğun bakıma alındı

Sözcü'de yer alan habere göre, B.A. kanlar içerisinde yere yığılırken durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ambulans görevlileri yaralı emekli polisi hastaneye kaldırdı. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan emekli polisin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Sözcü

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