Ardahan'da 'fil' alarmı! Çobanın sosyal medyadan paylaştığı fil fotoğrafı ortalığı karıştırdı

ARDAHAN'da hayvanlarını otlatan bir çoban, fil gördüğünü iddia etti. Çoban tarafından sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan fil fotoğrafı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Ardahan Valiliği de kısa süre sonra olaya ilişkin basın açıklamasında bulundu.

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Ardahan'da merada hayvanları otlatan bir çoban, karşısına çıktığını iddia ettiği filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa süre içinde hızla yayılan fotoğraf jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler bölgede uzun süre arama çalışmaları yaptı.

lk etapta çobanı bulan jandarma ekipleri fotoğrafın çekildiği bölgeye gitti. Çobanın gösterdiği bölgede olduğu ileri sürülen filin bulunması için çalışma başlatıldı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmaları el feneri ve flaşörlerle sürdürüldü.

Ardahan Valiliği: "Uydurma"

Ardahan Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise fotoğrafın ve haberin gerçek olmadığı belirtildi. Vali Çiçek, sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadesini kullandı.