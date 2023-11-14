Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Başkan Erdoğan'ın Gazze'de katliama imza atan İsrail'le ilgili sözlerinden rahatsız oldu.

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İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamına çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u rahatsız etti.

Scholz, İsrail'in masum sivilleri katletmesi için, "Kendisini savunma hakkı" dedi. Scholz, Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik faşizm suçlamasının 'absürt' olduğunu iddia etti.

Almanya Başbakanı, 40 gündür Gazze'yi bombalayan ve 10 binden fazla masum insanın ölümüne neden olan İsrail'in insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı ve buna göre hareket eden bir ülke olduğunu savundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Gazze'de ateşkese karşı olduğunu belirtmişti.

Filistin Bm temsilcisinden tepki

Filistin’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Majed Bamya, Almanya Başbakanı Olaf Schozl’un İsrail hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Bamya “Artık Alman Şansölyesi ve diğerlerinin bahsettiği ve bizim bilmediğimiz başka bir uluslararası hukuk olduğuna ikna oldum. Bu hukuk, adınız İsrail olduğu sürece sömürgeleştirmeye, toplu cezalandırmaya, ayrım gözetmeksizin saldırılara, ahlaksız yıkıma ve ırk ayrımcılığına izin veriyor” dedi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Filistin halkının binlerce yıldır yaşadığı topraklarını zorla gasp edenler, bunun üzerinde geçmişi 75 yılı ancak bulan ve meşruiyetini bizzat kendi faşistlikleri ile tartışmalı hale getirdikleri bir devlet inşa etmeye çalışıyor." demişti.

Erdoğan başka bir açıklamasında ise "Netanyahu kalkmış iki bakan alıp basın açıklaması yapıyor. Çok rahatsız olmuş. Riyad Zirvesi ve Macron'un açıklamaları onu rahatsız etmiş. Geçen gün ben ne dedim; 'Ey Netanyahu bunlar senin iyi günlerin.' Seni daha farklı günler bekliyor. O bebekler, yavrular, 3-5 yaşında kefene sarılmış. Bunların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu şunu iyi bil, gidicisin gidici, gidicisin. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste" ifadelerini kullanmıştı.