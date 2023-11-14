BIST 7.671
DOLAR 28,63
EURO 31,18
ALTIN 1.807,48
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray, Benfica'yı 20 sayı farkla mağlup etti

Galatasaray, Benfica'yı 20 sayı farkla mağlup etti

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında konuk ettiği Benfica'yı 98-78 yendi.

Abone ol

Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray, Portekiz'in Benfica ekibini ağırladı.

Karşılaşmaya tutuk başlayan Galatasaray karşısında pota altında etkili olan Benfica ilk periyodu 20-11 üstün geçti.

Galatasaray ikinci periyoda iyi başlayarak Halilovic, İsmet Akpınar ve Sadık Emir Kabaca ile bulduğu basketlerle 14. dakikada 26-25 öne geçerken maçın ilk yarısını da 42-39 önde bitirdi.

Galatasaray ikinci yarıda farka gitti

Etkili mücadelesini ikinci yarıya da taşıyan Galatasaray, Sadık Emir Kabaca ve İsmet Akpınar'ın basketleriyle 25. dakikada farkı 11 sayıya (54-43) çıkardı ve son çeyreğe de 69-58 önde girdi.

Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Galatasaray müsabakadan 98-78 galip ayrıldı.

Galatasaray grupta ilk galibiyetini elde ederken Benfica ise ikinci kez mağlup oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Nevşin Mengü Ebu Ubeyde'yi hedef aldı: İn misin, cin misin?
Nevşin Mengü Ebu Ubeyde'yi hedef aldı: İn misin, cin misin?
İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 11 bin 320'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 11 bin 320'ye yükseldi
ABD Başkanı Biden böyle seslendi: Dayanın geliyoruz
ABD Başkanı Biden böyle seslendi: Dayanın geliyoruz
400'den fazla yetkiliden Biden'a protesto!
400'den fazla yetkiliden Biden'a protesto!
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında suç duyurusu
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında suç duyurusu
İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres’i hedef aldı
İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres’i hedef aldı
A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
Aboubakar cephesinden Burak Yılmaz'a sert sözler
Aboubakar cephesinden Burak Yılmaz'a sert sözler
Ali Yerlikaya: Hesap yapanların hesaplarını bozacağız
Ali Yerlikaya: Hesap yapanların hesaplarını bozacağız
Burak Yılmaz'a kötü haber! Beşiktaşlı yöneticiler harekete geçti
Burak Yılmaz'a kötü haber! Beşiktaşlı yöneticiler harekete geçti
Marca'dan yeni Arda Güler iddiası! "Biliniyordu"
Marca'dan yeni Arda Güler iddiası! "Biliniyordu"