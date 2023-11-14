Marca'dan yeni Arda Güler iddiası! "Biliniyordu"

Milli futbolcu Arda Güler, İspanya'da gündemden düşmüyor. Sakatlıklarla boğuşan genç yetenek için yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler üst üste gelen sakatlıklarından dolayı henüz resmi maça çıkamadı. İspanyol gazetesi MARCA'da, sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Arda Güler ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı.

"Sakatlığı biliniyordu, korumak için kadroya alındı"

Marca Gazetesi'nden Jose Felix Diaz yazısında, Arda'nın sakatlığının Braga karşılaşmasından önce bilindiğini iddia etti. Arda'yı forma giyemeyeceği halde kadroya alan Teknik Direktör Ancelotti'nin basında yer alan sakatlık haberlerinin genç futbolcuya zarar vermesini engellemeye çalıştığı belirtildi.

İşte Jose Felix Diaz'ın Marca'daki yazısı:

"Real Madrid'de liderler ve hocalar nettir. Öncelik, insan sağlığıdır ve bunun için tüm baskıyı üzerlerinden atmak, takvime bakmak yerine tedaviye bakmak isterler.

"Türk oyuncu iki kez sakatlıktan kurtulacak gibi görünüyorken her şey alt üst oldu. Kulüp, maç eksikliğinin ona zarar vermesini önlemek için çalışıyor."

"Öncelik, büyük umutlar beslenen 18 yaşındaki bir genci kurtarmak. Şu anda parola net. Tarih yok, olası bir iyileşme için tarih belirlemek yok. Böyle bir şey yok. Şimdi önemli olan neyin yanlış gittiğini arayıp bulmak ve genç oyuncunun depresyona girmesini önlemek."

"İtalyan teknik adam, forvet oyuncusuyla mümkün olduğunca çok ilgilenmek isteyen ilk kişi oldu. Hatta geçtiğimiz çarşamba günü (Braga maçında), Türk forvetin olası probleminin daha fazla konuşulmasını önlemek ve Santiago Bernabeu'nun nasıl bir yer olduğunu test edip deneyimlemesi için yedek kulübesindeki yerini aldı."

"Soyunma odasında, onun tekrar sakatlandığını biliyorlardı ve herkes onun yanındaydı. Maçın sonunda bile Ancelotti oyuncuya yaklaşarak sahnenin hâlâ orada olacağını, onu bekleyeceğini ve şu anda yapması gereken son şeyin acele etmesi olduğunu anlatmaya çalıştı."

"Türk'e olan güven tam ve mutlak. Ayrıcalıklı bir oyuncu olarak görülüyor ama vücudu hâlâ eğitimde. Reçete açık: Sıfır baskı ve dünyadaki tüm huzur. Geri sayım, 2024'te başlıyor."