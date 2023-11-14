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Yaralı eşinin elini hiç bırakmadı

Yaralı eşinin elini hiç bırakmadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki sürücü ve eşi yaralandı. Motosiklet sürücüsü, yaralanarak yerde yatan eşinin başından bir an olsun ayrılmadı.

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Kaza, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzeri AVM ışıklı kavşağında meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Necati B. (76) yönetimindeki 16 PG 894 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken sola manevra yapan İnan K. (32) idaresindeki 34 EAB 010 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Necati B. ve arkasında eşi Fethiye B. (64) yaralandı.

Hafif şekilde yaralanan sürücü, yerde yatan yaralı eşinin elini hiç bırakmadı. Yaralı kadın ve sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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