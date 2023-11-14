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Masa tenisinde dereceye girenler belli oldu

Masa tenisinde dereceye girenler belli oldu

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Masa Tenisi İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Kupası müsabakaları tamamlandı.

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Müsabakalara Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerinden 30 erkek ve 5 kadın sporcu katıldı.

Spor il ve Spor hizmetleri müdürü ödülleri verdi

Yapılan müsabakaların sonucunda kadınlarda Maryam Ala Muhammed birinci, Şerife Nur Kaymak ikinci, Afra Meryem Kaya üçüncü ve Medine Nur Çelik dördüncü oludu. Büyük erkeklerde ise Ali Yeni birinci olurken, Zikrullah Gümüş ikinci, Ahmet Özer üçüncü ve İsmail Erdoğan dördüncü oldu.
Yapılan müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreni ile dereceye girenlere kupa ve madalyaları Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

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