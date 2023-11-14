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Efeler’in ekipleri yolları yeniliyor

Efeler’in ekipleri yolları yeniliyor

Efeler Belediyesi ekipleri İmamköy Mahallesi'nde mevsimsel etkiler sebebiyle bozulan yollarda yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

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Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Görev ve sorumluluk alanındaki yerlerde çalışmalarına aralıksız devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri de hızlı bir şekilde yerine getiriyor.

İmamköy Mahallesi sakinlerinin sıklıkla kullandıkları yol mevsimsel etkiler nedeniyle bozuldu. Bu durumu dikkate alan ekipler, bölgede çalışma başlattı ve yolu asfaltla kapladı.

Tüm isteklerimizi yerine getirdiler

Talepleri hızlı bir şekilde yerine getirildiği için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür eden İmamköy Mahallesi sakinlerinden Şahin Evran; "Bu yolu sıklıkla kullanılıyoruz. Yağışlar nedeniyle yolun büyük bir kısmında yıpranmalar oluştu.

Bu sorunun giderilmesi için Efeler Belediyesi’ne başvuruda bulunduk. Kısa sürede talebimize olumlu yanıt verdiler ve çalışmalarına başladılar. Bugüne kadar tüm isteklerimizi yerine getiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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