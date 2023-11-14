Büyükşehir’den çiftçiye bir destek daha

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) yaklaşık 60 bin üreticiye yüzde 6 indirimli akaryakıt desteğinde bulunacak.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) destekleriyle Türkiye Petrolleri (TP) iş birliğinde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı Çiftçi Kart Mobil Uygulamasını kullanan yaklaşık 40 bin çiftçi, TÜRKVET’e kayıtlı 18 bin hayvan işletmecisi ve AKS’ye kayıtlı bine yakın arıcılık işletmesi yüzde 6 indirimli akaryakıt desteğinden yararlanacak. Proje ile yaklaşık 60 bin üretici bu indirimden yararlanmış olacak.

İmzalar atıldı

TP ile yaklaşık 60 bin üreticiye geçtiğimiz yıl başlatılan ve kısa sürede başarılı sonuçlar elde edilen çiftçi kart uygulaması ile sağlanan mazot desteğinin kapsamı genişliyor. GBB ve TP arasında yapılan protokolle mazot desteğinin yanı sıra yakıtta yüzde 6’lık indirim sağlanması için imzalar atıldı.

GBB Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, başta mazot olmak üzere çiftçilere yapmış olduğu desteklerle 2022 yılında 33 bin 180 olan çiftçi sayısını 2023 yılında yaklaşık 40 bine çıkardı. Şimdi de desteklerin kapsamı genişletilerek imzalanan protokol aracılığıyla tarımsal üreticilere indirimli yakıt alışverişi sağlanacak.

Şube müdürleri ve STK temsilcileri katıldı

İmzalanan protokolün imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Nurdağı Belediye Başkanı Yakup Bahar, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca, TP Ticari Yakıtlar Grup Müdürü Delil Suna, TP Çukurova Müdürü Müslüm Erçetin, Büyükşehir Belediyesi şube müdürleri ve STK temsilcileri de katıldı.

"Doğru iş yapınca ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısı yaklaşık 40 bine çıktı"

Başkan Fatma Şahin, üreticinin cebinin rahatlaması için döngüsel sistemde petrolün en önemli nokta olduğunu belirterek, “Bu çok önemli neye kıymet verdiğimizi gösteriyor. Burada bir takım çalışması var. Yazılımcımız da üretimcimiz de kendimiziz. Ortaklık önemli, yol arkadaşlığı önemli, memnuniyet de önemli. Doğru iş yapınca sayı 40 bine çıktı. Bu çok hayati bir durum. Kayıtlı sistemde yüzde 6 ile bunun daha da çoğalacağını düşünüyorum. Maliyetler düşüyor, kar marjı artıyor. Bu çiftçinin cebinin, toprağın rahatlaması demek. Bu sofranın bereketlenmesi demek. Bizi UNESCO’ya götüren döngüsel sistemin başlangıcı demek. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

200 milyon TL destek yaptık

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan protokolde yaptığı açıklamada, belediyenin yaptığı yatırımlardan olumlu etkileşimler alındığını belirterek, “Çiftçi kartına sahip tüm çiftçilerimize mazot desteği yaptık. Geçen sene ve bu sene ile birlikte yaklaşık 200 milyon TL’den bahsediyoruz. İnşallah bu can suyu olur, bereketli olur ve çiftçilerimizin bu şekilde bereketli hasılatları olur. Çiftçilerimizle daha büyük projeleri hayata geçiririz” dedi.

Gaziantep İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan ise, “Bu çiftçi kartla birlikte tarım kredi marketleri de dahil olmak üzere birçok indirimden faydalanıyoruz. Sadece geçen sene 4 milyon 400 litreye yakın bir akaryakıt verildi. Çiftçilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Delil Suna ise birliktelikten çok mutlu olduğunu ifade ederek geçen yılı sorunsuz kapattıklarını, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceklerini düşündüğünü belirtti. Müslüm Erçetin de geçen yıl ÇKS uygulamasının ilk defa Türkiye’de hayata geçirildiğini ve proje ile Gaziantep’te 30 bini aşkın çiftçiye 4 bin metre küp yakıt dağıtıldığı bilgisini verdi.