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Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan, "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alındı. İkili ile birlikte Hacı İsrafil S. İsimli bir kişi daha gözaltına alındı.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan, kamuoyunda Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam hakkında, "suç gelirlerinin aklaması" suçundan gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'da Beşiktaş ve Şişli ile Kars'ta yaptıkları operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Suç örgütü operasyonun devamı

Bu arada, Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam'la ilgili çalışmanın, daha önce "nitelikli dolandırıcılık" konusuyla ilgili bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın devamı olduğu öğrenildi.

Söz konusu soruşturmada, ülke genelinde farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç sattıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti.

Bu yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüpheliler, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle mağdurlara geri ödeme ve herhangi bir araç teslimi yapmadıkları tespit edilmişti.

Bunun üzerine 3 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.

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