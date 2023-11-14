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Antalya'da 10 milyon dolarlık şantaj operasyonu

Antalya'da 10 milyon dolarlık şantaj operasyonu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yabancı uyruklu erkek şahsın kadınlarla görüntülerini çekerek görüntülerin yurt dışında paylaşılmaması karşısında 10 milyon dolar talep eden şahıslar yakalandı.

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Alınan bilgiye göre; Kemer ilçesinde yabancı uyruklu Z.A.T. eskiden tanıdığı U.Ş., E.Y. ve C.T.’nin; kendisini tutmuş oldukları villaya getirdikleri kadınlarla arasında yaşananları gizli kamera ile kayıt altına aldıktan sonra 10 milyon dolar istediğini söyledi. Şahıslar paranın verilmemesi halinde görüntüyü kendi ülkesinde bulunan sosyal medya sayfalarında yayacaklarını belirterek tehdit ve şantajda bulundu.

Ayrıca Z.A.T. kendisine uyuşturucu madde verildiğini, bu sebeple hareketlerini kontrol edemediğini, cebindeki 10 bin doları E.Y. isimli şahsın çaldığını, kendisine şantaj yapan şahıslardan davacı olduğunu beyan ederek şikayetçi oldu.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarına istinaden İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Adana’da 3 ayrı adres, Antalya il merkezinde 1 adres ve Kemer ilçesinde 1 adres olmak üzere toplam 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, şüpheliler U.Ş., E.Y., C.T., U.E., E.C., A.Y. ve fuhuş amaçlı villaya kadın getiren K.T. isimli şahısların birbirleri ile organize bir şekilde hareket ederek olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Olaya ilişkin şantaj konusu video içeriği eşliğinde 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden A.Y. ifadesinin ardından savcılıktan serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan K.T., E.Y., C.T., E.C. ve U.E. isimli şahıslar hakkında Adli Kontrol Kararı uygulandı. U.Ş. ise tutuklanarak Antalya Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

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