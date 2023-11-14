Samsun’da 4 yılda yapılan çalışma sonucunda 446 mahalle kesintisiz suya kavuştu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından son 4 yılda yapılan çalışma sonucunda 446 mahalle kesintisiz suya kavuştu.

Abone ol

SASKİ, şantiyeye çevirdiği 17 ilçede altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Yüksek rakımlı kırsal bölgelerden başladığı şebeke hattı imalatı çalışmalarına SASKİ ekipleri, ilçe merkezleriyle devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, SASKİ ekiplerinin içme suyu ve kanalizasyon hatları, arıtma tesisleri, su depoları, terfi merkezleri gibi birçok çalışma için kentin dört bir yanında gece gündüz sahada olduklarını söyledi.

446 mahalle kesintisiz suya kavuştu



Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların su ile ilgili problemlerini ortadan kaldırmak için kilometrelerce içme suyu hattı döşeyen, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarına devam eden SASKİ, bir yandan da mevcut eski hatları yeniliyor. 2019-2023 yıllarını kapsayan 4 yıllık süreçte SASKİ tarafından yapılan çalışma sonucunda 446 mahalle kesintisiz suya kavuştu. İçme suyu ve atık su arıtma gibi çevreci tesisleri şehre kazandırarak halkın hizmetine sunan SASKİ’nin devreye aldığı çok sayıdaki arıtma tesisi ve yenilenen şebeke hatlarıyla binlerce hanenin musluğundan su akmasını sağladı. Ekipler; su deposu, terfi merkezi, dere ıslahı ve foseptik gibi üstyapı çalışmalarına da devam ediyor. SASKİ, Vezirköprü, Ayvacık, Atakum, Kavak, Salıpazarı, Çarşamba, Terme, Alaçam, Bafra, Havza, Ladik, Yakakent, Asarcık, Canik ve 19 Mayıs ilçelerinde kalan toplam 79 mahallenin su sorununu ise yıl sonuna kadar çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

“3.5 ay sonra suya kavuşturacağız”



Alaçam ve Yakakent ilçelerine kesintisiz içme suyu verecekleri isale hattının imalatını hızlandırdıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Her platformda söylüyoruz. Su yoksa hayatta yok. Samsun’u problemlerinden kurtulmuş, altyapı ve üstyapıya yapılan yatırımlarla geleceğe güvenle bakan bir kent haline getirerek, insanlarımızı sağlıklı içme suyuna kavuşturmak adına dev bütçeli projeleri hayata geçiriyoruz. 19 Mayıs Barajı İçme Suyu İsale Hattı Projesi de bunlardan birisi. Baraj suyunu isale hatlarıyla içme suyu arıtma tesisine getiriyoruz. Burada Avrupa standartlarında arıttığımız memba kalitesindeki suyu yine isale hatları ile ilçelerimize dağıtacağız. Atakum ilçesi Taflan Mahallesi, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent su vermemizi sağlayacak 90 km uzunluğundaki isale hattının 49 kilometrelik kısmını tamamladık. Kalan 41 kilometrelik bölümünde ise çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki ay Bafra halkımıza suyu veriyoruz. Tesisimizin açılında talimatını verdiğim gibi Alaçam-Yakakent isale hattını da 3.5 ayda bitirip halkımızın su hasretini dindirmeyi hedefliyoruz” dedi.



Başkan Demir, devam eden çalışmalar hakkında verdiği bilgide ise “Yapımı devam eden İlkadım-Kalkancı Mahallesi 218. Sokak’taki Q1200’lük yağmur suyu, Terme-Elmalık Mahallesi Uluyol Caddesi Hastane Yolu Q300’lük kanalizasyon, 19 Mayıs-Dereköy Mahallesi Necmi Ölgen Bulvarı Q300’lük kanalizasyon, Atakum-Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı ve İsmet İnönü Bulvarı Q1600’lük yağmur suyu ile Balaç ve Çobanözü mahalleleri Q300’lük kanalizasyon hattı devam eden çalışmalardan sadece birkaçı. Tüm bu alt ve üstyapı yatırımları tamamlandığında şehrimiz bambaşka yere gelecek. Halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor” ifadelerini kullandı.