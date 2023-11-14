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Zonguldak'ta hırsızlık zanlısını jandarma ekipleri yakaladı, 1 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta hırsızlık zanlısını jandarma ekipleri yakaladı, 1 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince bir evden yaşanan hırsızlık olayının ardından yapılan araştırmada hırsızlık zanlısı kıskıvrak yakalandı. Çalınan eşyalar da sahibine teslim edildi.

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Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda Çaycuma ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından bir şüpheli yakalandı. Evden çalındığı tespit edilen bir adet gitar, 1 adet televizyon, 1 adet su pompası, 1 adet ışıldak, 5 adet güvenlik kamerası, 2 adet çocuk beşiğine ekiplerce el konuldu.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan eşyalar ise sahibine geri teslim edildi.

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