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Kastamonu’da uyuşturucu ticaretine suçüstü baskın yapıldı, 1 kişi tutuklandı

Kastamonu’da uyuşturucu ticaretine suçüstü baskın yapıldı, 1 kişi tutuklandı

Kastamonu’da uyuşturucu alışverişi yaptığı sırada polis ekiplerince yapılan operasyonda suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kastamonu’da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik süren çalışmalar çerçevesinde, iki şahsın uyuşturucu alışverişi yaptığı tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şahıslar suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 0,21 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahıslardan T.S. tutuklandı.

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