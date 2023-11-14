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Aydın'da minibüsün çarptığı üniversiteli genç kız hayatını kaybetti

Aydın'da minibüsün çarptığı üniversiteli genç kız hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsünün çarptığı motorlu bisiklet sürücüsü genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, Işıklı Bulvarı üzerinde gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 VG 736 plakalı minibüs sürücüsü M.Ş., seyir halinde olan Ayça Ölmez idaresindeki 09 AIU 133 plakalı motorlu bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motorlu bisiklet ve sürücüsü yola savruldu. Bir anda yere savrulan genç kız, kafasını sert bir şekilde yere çarparak ağır şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç kızı Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede hemen tedavi altına alınan motosiklet sürücü Ayça Ölmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü M.Ş.’nin yapılan muayenesinde 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildiği öğrenildi.

Acı haber Datça'yı üzdü

Aslen Muğla’nın Datça ilçesinde yaşayan ve Aydın’da ADÜ Maliye 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ayça Ölmez’in ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Talihsiz genç kızın ölüm haberini alan aile cenazeyi teslim almak için Aydın’a gelirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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