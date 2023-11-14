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Diyarbakır'da evde tüfekle vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır'da evde tüfekle vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır’da dün evde tüfekle vurulu halde yaralı bulunan 50 yaşındaki Aysel Kaya, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

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Olay, dün Bağlar ilçesi Kırsal Yeşildallı Mahallesi’nde meydana geldi. Aysel Kaya (50), sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle evde pompalı tüfekle vurulmuş, yaralı şekilde çocukları tarafından bulunmuştu. Durumun ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Karın bölgesinden ağır yaralanan 3 çocuk annesi Kaya, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Kaya kurtarılamadı.
Kaya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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