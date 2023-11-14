Şampiyon öğretmenler belli oldu

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Floor Curlıng Denizli İl Temsilciliği iş birliği ile düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Floor Curlıng Turnuvası sona erdi.

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24 Kasım Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen, 1 Kasım 2023 tarihinde başlayan Floor Curlıng Turnuvası, final maçları ve madalya töreni ile sona erdi. Denizli’de görev yapan 115 öğretmenin katılımı ile yapılan ve çok çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakaların son gününde büyük heyecan yaşandı.

Madalya ve kupalar verildi

Son gün etkinliğine Denizli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Gönüldenk, Denizli Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürü, Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğünden Şube Müdürleri Mehmet Uğur Karacoşkun, ve Erdem Aydın, Denizli Curling İl Temsilcisi Ersan Yılmaz Okul Müdürleri yarışmaya katılan öğretmenlerin aileleri, ile davetliler katıldı. Final yarışmalarını alış veriş merkezine gelen vatandaşlarda ilgi ile izledi. Yarışmacı öğretmenlere eş ve çocukları ile meslektaşları da büyük destek verdi.

Kıran kırana geçen müsabakalar sonunda kupa ve madalya töreni düzenlendi. Törende konuşan Denizli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Gönüldenk yarışmada kazanan takımları tebrik ederek emeği geçen herkese teşekkür etti ve öğretmenler gününü kutladı.

Denizli Curling İl Temsilcisi Ersan Yılmaz, turnuvaya katılan bütün okullara teşekkür ederek; “İkinci kez düzenlenen Öğretmenler Günü Turnuvasına katılımın ve ilginin yoğun olması sevindirici oldu. Floor Curlıng sporunu en iyi şekilde okullara tanıttık ve bunun için de mutluyuz” dedi.

Konuşmalar sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara madalya ve kupaları protokol tarafından verildi.