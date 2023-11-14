Hem kardeşine, hem de keçilere bakıyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu hem kardeşine hem de keçilerine gözü gibi bakıyor. Aydın'ın kırsal kesimlerinde çiftçiliğin yanı sıra hayvancılık da vatandaşların önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Eşsiz doğa manzarası ve bereketli toprakları ile Bozdoğan'ın Akyaka Mahallesi'nde de birçok vatandaş hayvancılıkla uğraşıyor. Büyük ve küçükbaş hayvanlarına özenle bakan mahalle sakinleri her gün hayvanları ile ilgilenerek meralarda otlatıyor.

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Akyaka Mahallesi'nde hayvancılıkla ilgilenen Tekirdağı ailesinin kızları 13 yaşındaki Ecenaz Tekirdağı da okul ve ödevlerinden artakalan zamanlarında hem keçilerine hem de 4 yaşındaki kız kardeşi Tuğçe Tekirdağı'na bakıyor.

Her gün annesi eşliğinde baktıkları keçiler ve kız kardeşi ile zaman geçiren Ecenaz Tekirdağı, "Yaykın Ortaokulu 6'ncı sınıfta okuyorum. Derslerim de iyi gidiyor.

Onlarla zaman geçiriyorum

Okul zamanı ve ödevlerim haricinde annemle ve kız kardeşim ile birlikte keçilerimizi otlatıyoruz, onlarla ilgileniyoruz. Keçileri çok seviyorum, kardeşim ve hayvanlarımızla birlikte zaman geçirmek beni mutlu ediyor.

Keçiler otlarken kardeşimle oyunlar oynuyoruz. Küçüklüğümüzden beri keçi sütü içiyorum. Kardeşim de benim gibi keçi sütünü çok seviyor. Hem de annem evde bu sütten peynir, yoğurt gibi yiyecekler yapıyor. Böylelikle doğal ve sağlıklı da besleniyoruz" diye konuştu.