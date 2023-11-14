ATA-AÖF’te yeni akademik yılın ilk sınavı 25-26 Kasım’da gerçekleşecek

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara (Vize) Sınavını, yurt içinde 81 ilde bulunan 94 sınav merkezinde ve yurt dışında Azerbaycan’ın Bakü şehrinde gerçekleştirecek.

Abone ol

25-26 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Ara (Vize) Sınavına, 13 Lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 31 Önlisans Programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan yaklaşık 900 bin öğrenci üç oturumda sınavlara katılacak.

Öğrencilerin tercihleri bağlamında tespit edilen bölgelere göre düzenlenecek sınav merkezlerinde 1890 binada, sınav merkez yöneticileri, sınav sorumluları, sınav sorumlu yardımcıları, bina yöneticileri, salon başkanları, gözetmenler ve yedek gözetmenler hazır bulunarak 2 gün devam edecek sınavların sorunsuz bir şekilde uygulanması için görev alacak.

Değerlerini Bilen ve Aynı Zamanda Nitelikli Gençler Yetiştirme Arzusundayız

Atatürk Üniversitesinin bilgi, birikim ve tecrübesiyle birçok büyük organizasyon ve operasyonu başarılı bir şekilde yürüttüğüne dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu kapsamda Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek olan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara (Vize) Sınavının sorunsuz bir şekilde tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Üniversitenin ülke yükseköğretimine hem örgün hem de açıktan eğitim ile önemli katkılar sunduklarına vurgu yapan Çomaklı: “Ülkemizde üniversite programlarından mezun olan birçok gencin diplomasında Atatürk Üniversitesi yazıyor olması bizleri hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor.

Değerlerini bilen ve aynı zamanda nitelikli gençler yetiştirme arzusunda olan üniversitemiz, bu ilke doğrultusunda adımlarını atarak vatanına, milletine faydalı nesiller yetiştirmek için var gücüyle çalışıyor. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültemiz tarafından düzenlenecek ara sınavlarda öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.