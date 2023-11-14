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Van’ın ilk kapalı semt pazarları tamamlanıyor

Van’ın ilk kapalı semt pazarları tamamlanıyor

Van Büyükşehir Belediyesinin kentte pazar geleneğinin sürdürülmesi ve vatandaşların daha hijyenik bir alanda alışveriş yapmalarına imkan sağlayacak olan semt pazarları çalışmalarında sona gelindi.

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Modern şehircilik anlayışıyla kentte birçok projeyi hayata geçiren Van Büyükşehir Belediyesi, bir ilke imza atarak hayata geçirdiği 4 farklı noktadaki semt pazarları tamamlanıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca çalışmaları yürütülen semt pazarları, 4 bin metrekarelik kapalı alanıyla modern bir yapıyor kavuştu.

Afetlere dayanıklı yapılıyor

Muhtemel afet durumlarında koordinasyon merkezleri olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlanan kapalı semt pazarlarında; satış stantları, lavabolar, mescit, idare ve zabıta odaları gibi donatılar yer alıyor.
Prefabrik olarak tasarlanan ve yapı itibarıyla afetlere karşı dayanıklı olan kapalı semt pazarları İpekyolu ilçesi Yalı Mahallesi, Edremit ilçesi Eski Cami ve Şabaniye mahalleleri ile Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesi’nde yapılıyor.
Yapımı büyük ölçüde tamamlanan semt pazarları, peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından hizmete açılacak.

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