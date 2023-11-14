İsrail askerleri, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail'e ait insansız hava aracından atılan bir roket sonucu Batı Şeria'nın Tul Kerim Mülteci Kampı'nda 3 Filistinli daha hayatını kaybetti.

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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Tul Kerim'deki Sabit Sabit Hastanesi, İsrail'e ait insansız hava aracından fırlatılan roketin isabet ettiği 3 Filistinli gencin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin Said Süleyman Yusuf Ebu Tahhan (24), Cihad Halid Mukbil Ganim (27), Musab Ömer Ahmed el-Gul (21) adında gençler olduğu kaydedildi.

Daha önce Filistin Sağlık Bakanlığı Tul Kerim'de Mahmud Ali Hadayde (25) ve Hazim Muhammed Husari'nin (28) de İsrail kurşunuyla öldüklerini duyurmuştu.

Özel kuvvetler ile Tul Kerim'e baskın yapan İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Bölgedeki evlerin çatılarına yerleşen keskin nişancı İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açtığı belirtilirken, ölenlerin dışında gençlerden 4 kişinin daha çeşitli şekillerde keskin nişancı kurşunuyla yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail askerlerinin yaralananları hastaneye götürmek amacıyla bölgeye gelen ambulanslara engel olduğu, sıkı aramadan geçirdikten sonra yaralananların yanına ulaşmalarına izin verdiğine dikkat çekildi.

Ayrıca, tedavi için hastaneye götürülmek istenen yaralı Midhat Ebu Amşe'nin İsrail askerleri tarafından ambulanstan zorla indirilerek gözaltına alındığı vurgulandı.

Evlere ve çeşitli noktalara baskınlar sürerken, askerler eşliğinde bölgeye gelen buldozerler, Tul Kerim Mülteci Kampı girişindeki el-Medaris Caddesi'nde hafriyat yaptı, altyapıya büyük zarar verdi. İş makinesi, kentteki Kudüs Üniversitesi'nin bir tarafını da tahrip etti.

Tul Kerim Mülteci Kampı'ndaki İslami ve ulusal direniş grupları, Hadayde ve Husari'nin işgal güçleri tarafından öldürülmesi sebebiyle kentte tümüyle genel grev ilan etti.

Yine Batı Şeria'nın el-Halil kentinin doğusundaki Beyt Aynun yakınlarında bir Filistinliye ateş açan İsrail askerleri, gencin ölümüne neden oldu.

Filistin Medya Merkezi ve Şihab haber ajansı, Muhammed Abdulmecid el-Halayka'nın saldırı düzenleyeceği endişesiyle İsrail askerlerinin ateşine maruz kaldığı görgü tanıklarının ifadeleri arasında yer aldı.

Böylece Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 193'a yükselirken yalnızca Tul Kerim'de ise son iki kişiyle birlikte bu sayı 30 oldu.

İsrail güçleri, bu gece Batı Şeria'nın Tul Kerim Mülteci Kampı ve el-Halil'deki baskınları sırasında toplam 6 Filistinliyi öldürdü.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 44’ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6’sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240’ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630’unu çocuklar ve 3 bin 130’unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 193 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.