BIST 7.568
DOLAR 28,60
EURO 30,62
ALTIN 1.790,65
HABER /  DÜNYA

Gazze'de can kaybı 11 bin 240'a yükseldi

Gazze'de can kaybı 11 bin 240'a yükseldi

İsrail'in bombardımana tuttuğu Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı giderek ağırlaşıyor. Öldürülen Filistinlilerin sayısı 4 bin 630'u çocuk olmak üzere 11 bin 240'a ulaştı.

Abone ol

Hamas'ın saldırıları bahane edilerek 7 Ekim'de başlatılan saldırılar, gece gündüz demeden aralıksız sürüyor.

Saldırılarda hastane, okul ve camiler sıkça hedef oluyor. Bu süreçte İsrail ordusu, savunmasız olan sivil halkı acımasızca katlediyor. 40 bini aşkın binayı enkaza dönmesiyle, Gazze adeta hayalet şehre döndü..

1 ayın geride kaldığı savaş, gün geçtikçe daha da vahşi boyuta ulaşıyor.

Can kaybı 11 bin 240'a yükseldi

Bölgeden gelen bilgilere göre, saldırılarda can kaybında bilanço ağırlaştı.

Yaşanan son gelişmeye göre Gazze Enformasyon Bürosu, ölü sayısını güncelledi.

Buna göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı artarak 11 bin 240 oldu.

Ölenlerin 4 bin 630'u çocuk, 3 bin 130'u ise kadın..

İsrail hastaneleri vuruyor

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu.

Saldırılarda elektrik kesintisi nedeniyle yoğun bakımda olan ve yenidoğan birçok bebek de hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını gelecek yıl 8 milyar euroya çıkaracak
Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını gelecek yıl 8 milyar euroya çıkaracak
AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
Türkiye ile Yunanistan arasında kritik anlaşma!
Türkiye ile Yunanistan arasında kritik anlaşma!
İsrail kararı! Gaz ve enerji anlaşmaları iptal edilebilir
İsrail kararı! Gaz ve enerji anlaşmaları iptal edilebilir
Muslera ve Torreira'ya Milli Takım şoku!
Muslera ve Torreira'ya Milli Takım şoku!
AK Parti'de aday adayı başvuru tarihi ertelendi
AK Parti'de aday adayı başvuru tarihi ertelendi
İletişim Başkanlığı'ndan 'Coca-Cola' açıklaması
İletişim Başkanlığı'ndan 'Coca-Cola' açıklaması
İletişim Başkanlığı: Erdoğan'ın konuşması manipüle edildi
İletişim Başkanlığı: Erdoğan'ın konuşması manipüle edildi
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 61 gözaltı
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 61 gözaltı
Şifa Hastanesi'nin avlusunda yüzlerce ceset birikti
Şifa Hastanesi'nin avlusunda yüzlerce ceset birikti
İsrail ordusu, 27 Ekim'den bu yana Gazze'ye 4 bin 300 saldırı gerçekleştirdi
İsrail ordusu, 27 Ekim'den bu yana Gazze'ye 4 bin 300 saldırı gerçekleştirdi
Erzurum'da 14 yaşındaki çocuğun otomobille çarptığı çocuk öldü
Erzurum'da 14 yaşındaki çocuğun otomobille çarptığı çocuk öldü