Gazze'de can kaybı 11 bin 240'a yükseldi

İsrail'in bombardımana tuttuğu Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı giderek ağırlaşıyor. Öldürülen Filistinlilerin sayısı 4 bin 630'u çocuk olmak üzere 11 bin 240'a ulaştı.

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Hamas'ın saldırıları bahane edilerek 7 Ekim'de başlatılan saldırılar, gece gündüz demeden aralıksız sürüyor.

Saldırılarda hastane, okul ve camiler sıkça hedef oluyor. Bu süreçte İsrail ordusu, savunmasız olan sivil halkı acımasızca katlediyor. 40 bini aşkın binayı enkaza dönmesiyle, Gazze adeta hayalet şehre döndü..

1 ayın geride kaldığı savaş, gün geçtikçe daha da vahşi boyuta ulaşıyor.

Can kaybı 11 bin 240'a yükseldi

Bölgeden gelen bilgilere göre, saldırılarda can kaybında bilanço ağırlaştı.

Yaşanan son gelişmeye göre Gazze Enformasyon Bürosu, ölü sayısını güncelledi.

Buna göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı artarak 11 bin 240 oldu.

Ölenlerin 4 bin 630'u çocuk, 3 bin 130'u ise kadın..

İsrail hastaneleri vuruyor

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu.

Saldırılarda elektrik kesintisi nedeniyle yoğun bakımda olan ve yenidoğan birçok bebek de hayatını kaybetti.