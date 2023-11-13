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AK Parti'de aday adayı başvuru tarihi ertelendi

AK Parti'de aday adayı başvuru tarihi ertelendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimler aday adayı başvurularının ertelendiğini duyurdu.

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AK Parti'de yerel seçim hazrılıkları hız kesmeden sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimler aday adayı başvurularının 22 Kasım'a ertelendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama ayapan Yavuz, ''Kızılcahamam'da gerçekleştirilen İl Başkanları Çalışma kampımızda İl Başkanlarımızın talebi, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın takdiriyle yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelenmiştir. Teşkilat Temayül Yoklaması ise 26 Kasım'da yapılacaktır.'' ifadelerini kullandı.

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