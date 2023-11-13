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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

AKSUNGUR İHA Milli motorla 30 bin feete yükseldi!

AKSUNGUR İHA Milli motorla 30 bin feete yükseldi!

Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı (İHA), bir ilki daha gerçekleştirdi. TUSAŞ Motor Sanayii tarafından TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan AKSUNGUR, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet’lik yüksekliğe ulaştı.

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Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA, azami uçuş yüksekliğini milli motorla birlikte aştı. TUSAŞ Motor Sanayii tarafından üretilen TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan AKSUNGUR, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet’lik yüksekliğe ulaştı. Böylece milli imkanlarla üretilen motorla birlikte AKSUNGUR bir başarıya daha imza attı.

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