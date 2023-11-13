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12 yıldır atıl halde bekleyen cezaevi yıkılıyor!

12 yıldır atıl halde bekleyen cezaevi yıkılıyor!

İzmir Aliağa'da uzun yıllar hizmet veren, yaklaşık 12 yıldır metruk halde bulunan Aliağa Eski Kapalı Cezaevinin yıkılacağı bildirildi.

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Aliağa'nın Şakran Mahallesi'nde, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünün açılmasıyla Aliağa Eski Kapalı Cezaevi metruk halde bekliyordu. Yaklaşık 12 yıldır bekleyen bina ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle atıl halde bekleyen binanın, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın girişimleri sonucunda yıkılacağı öğrenildi. Yaşanan bu gelişme, ilçedeki vatandaşları da sevindirdi.

Öte yandan, yıkılacak olan Aliağa Eski Kapalı Cezaevinin bulunduğu alana, yeni adliye binasının yapılması planlanmıştı. Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak ihalenin ardından, sürecin hızlandırılması içinde girişimlerin sürdüğü öğrenildi.

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