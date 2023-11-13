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Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı

KONYA'nın Sarayönü ilçesinde bir kişi, kayınvalidesinin evine giderek boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra kayınvalidesini boynundan vurdu. Olay sonrası kaçan şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, saat 08.00 sıralarında Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi 150520. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'da yaşayan Durmuş Ali E., boşanma aşamasındaki 3 çocuğunun annesi Zekiye Ertuğrul ile konuşmak için eşinin bulunduğu Ladik Mahallesinde bulunan kayınvalidesinin evine geldi.

Durmuş Ali E., eşiyle çıkan tartışma sırasında yanında bulunan tabancayla önce Zekiye Ertuğrul'u daha sonra kayınvalidesi Ayşe Ç.'yi boynundan vurarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zekiye Ertuğrul ambulansla Sarayönü Devlet Hastanesine, Ayşe Ç. ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zekiye Ertuğrul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anne Ayşe Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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