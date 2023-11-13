2 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu!

Karabük'te 2 gündür haber alınamayan 58 yaşındaki İlhan Konak adlı vatandaş evinde ölü bulundu.Abone ol
Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında yaşayan İlhan Konak'tan haber alamayan komşuları eve geldi. Konak'ı hareketsiz halde bulan komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Konak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Konak'ın cenazesi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konak'ın, sportif faaliyetlerine son verilen eski Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olduğu öğrenildi.