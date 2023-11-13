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Uğur Dündar'dan sert tepki: Halil Umut Meler, cevap ver

Uğur Dündar'dan sert tepki: Halil Umut Meler, cevap ver

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar dün akşam oynanan Fenerbahçe – Adana Demirspor maçının hakemi Halil Umut Meler’e tepki gösterdi.

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Fenerbahçe’nin Divan Kurulu Başkan olan Uğur Dündar X hesabından Halil Umut Meler’e ağzına geleni söyledi.

Sosyal medya sayfasından Fenerbahçe – Adana Demirspor maçının hakemi Meler’e yüklenen Uğur Dündar özellijle Osterwolde’ye yapılanlardan sonra çıkarılmayan kırmızı karta büyük tepki gösterdi.

Gencecik bir futbolcunun hastanelik olmasını mı?

Dündar Meler’i eleştiren Dündar, “Halil Umut Meler, cevap ver! Osterwolde'nin boğazına sarılıp yere yıkarak şiddet uygulayan A.Demirsporlu futbolculara kırmızı kart göstermek için daha neyi bekledin? Gencecik bir futbolcunun hastanelik olmasını mı?.. Sporculuk yaşamını sona erdirecek darbeler almasını mı?.. Sonra gidip rahat uyudun mu” diye yazdı.

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