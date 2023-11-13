AK Parti HEDEP iddiası Deniz Zeyrek 'gözümle gördüm' demişti HEDEP'ten açıklama geldi

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, AK Parti ile ‘arka kapıdan’ ittifak iddialarını yalanlayarak, “Meşru ve yasal bir siyasi parti olarak ilkelerimiz çerçevesinde herkesle görüşebiliriz” dedi

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Gazeteci Deniz Zeyrek'in Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) ile AK Parti arasında arka kapı diplomasisi başladığını iddiası gündeme oturdu.

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin yerel seçim stratejisine ilişkin Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’a konuştu.

HEDEP’in yeni dönem mottosunun “kaybettirmek-kazandırmak” yerine “kazanmak” olacağını ifade eden Doğan, kimlerle ve nasıl ittifak yapabileceklerini “İttifak olacaksa aleni, ilkeleri kamuoyu ile paylaşılan, demokrat, kapsayıcı, Kürt’ü tanıyan, ayrımcı olmayan, halka hizmet edecek bir anlayışla olacak" diye açıkladı.

Doğan, gazeteci Deniz Zeyrek’in AK Parti ile arka kapı diplomasisi yürütüldüğü iddiası hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:

"Bu iddialar doğru değil. Her seçim öncesi olduğu gibi partimizin iktidarla arka kapı diplomasisi yürüttüğü iddia ediliyor. Yalnızca iktidarla değil, hatırlayalım 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde de benzer iddialar Millet İttifakı’yla ilgili de gündeme geldi. Her nedense HEDEP dışındaki siyasi partiler arası diyalog olağan görülürken; partimiz söz konusu olduğunda şüpheli yaklaşılıyor.

Elbette neden böyle yaklaşıldığını biliyoruz. Bazı kesimlerin iyi niyetli değerlendirmelerini tenzih ederek; bu durumu Kürtlerin ve demokrasi güçlerinin kazanmalarına ve muhtemel kazanımlarına dönük en hafif deyimiyle korkunun tezahürü olarak tanımlayabiliriz. Meşru ve yasal bir siyasi parti olarak ilkelerimiz çerçevesinde herkesle görüşebiliriz."

Zeyrek ne demişti?

Fox TV’de Orta sayfa programında konuşan Deniz Zeyrek, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bakmayın Demirtaş'a selam verdi diye eleştiriyorlar. Doğrudan bir arka kapı diplomasisi başlamış vaziyette.

Çok sözleri dinlenen iki HEDEP yöneticisi, aynı arabaya bindiler ve iktidardan önemli bir isimle görüşmeye gittiler. Kürt meselesi, Kürt seçmenle diyalog vs. açısından sözü geçen biriydi. AK Parti'nin belirlediği bir mekâna gittiler. Meclis'ten bindiler arabaya, gözümle gördüm.

HEDEP güvenmediği için yazılı bir protokol istiyor, onu da AK Parti vermek istemiyor. Çünkü medyaya sızar ve Bahçeli, Cumhur İttifakı'nı terk eder. Bir taraftan CHP'yi bununla vurmaya çalışıyorlar, diğer yandan HEDEP'le görüşme yapıyorlar."